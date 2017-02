Vorschau (18:56) EU-Bankenabwicklungsbehörde lehnt Bad Bank für Europa ab – SRB-Chair Elke König im Interview Die EU-Bankenabwicklungsbehörde lehnt die Idee einer europaweiten Bad Bank für faule Kredite ab. „Das Thema ist wichtig, und Enria spricht die richtigen Punkte an", erklärt Elke König, Chair des Single Resolution Board (SRB), im Interview der Börsen-Zeitung: „Allerdings scheint mir sein Vorschlag einer wundersamen Geldvermehrung nahezukommen." Andrea Enria, Präsident der European Banking Authority (EBA), hatte Ende Januar eine europäische Verwertungsgesellschaft für faule Kredite mit standardisierten Verfahren zur Verwertung dieser Forderungen angeregt. Scheitere eine Verwertung auch im standardisierten Prozess, sollten die Kredite demnach wieder an die jeweilige Bank zurückgehen, auch wenn ihr der Heimatstaat dafür unter die Arme greifen müsse, hatte Enria vorgeschlagen. Der Abbau von Non-Performing Loans gehe mit der Realisierung von Verlusten einher, erklärt König. Sie verstehe zwar den Ansatz, für die Finanzierung von Non-Performing Loans eine staatliche Lösung zu fordern, aber die Grenze zu staatlicher Beihilfe scheine fließend. Das hohe Volumen an notleidenden Forderungen gilt als eines der größten Hemmnisse für eine wirtschaftliche Erholung Eurolands und stellt nach Einschätzung der Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank zudem ein bedeutendes Risiko für die Stabilität des Finanzsystems dar. Der Bestand an faulen Krediten in den Bilanzen der Banken Eurolands macht mancherorts in Griechenland oder Zypern mehr als 50 % der Forderungen insgesamt aus.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 1.3.2017: Bericht von Andreas Heitker und Bernd Neubacher auf Seite 1

sowie Interview mit Elke König, Leiterin der EU-Bankenabwicklungsbehörde Single Resolution Board, geführt von Andreas Heitker und Bernd Neubacher auf Seite 3

URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=26080&titel=EU-Bankenabwicklungsbehoerde-lehnt-Bad-Bank-fuer-Europa-ab-–-SRB-Chair-Elke-Koenig-im-Interview







