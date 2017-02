Vorschau (18:56) Börsen AG startet Schuldscheinbörse Deutschland Auf das starke Wachstum des deutschen Schuldscheinmarktes reagiert die Börsen AG (BÖAG), Betreiberin der Börsen in Hamburg und Hannover, mit der Einführung der Schuldscheinbörse Deutschland. Über die neue Vermittlungsplattform sei institutionellen Investoren künftig erstmals in Deutschland ein von der Börse überwachter Handel von Schuldscheindarlehen möglich. Investoren wie Banken oder Fondsgesellschaften könnten sich einen Überblick über Schuldscheinangebote verschaffen, sagte BÖAG-Vorstand Thomas Ledermann im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Ziel sei es, den fragmentierten Sekundärmarkt auf eine breite Käufer- und Verkäuferbasis zu stellen.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 1.3.2017: Bericht und Kommentar von Carsten Steevens auf Seite 1

sowie Gespräch mit Thomas Ledermann, Geschäftsführer der Börse Hamburg und Böag-Vorstand, und Kai Jordan, Bereichsvorstand der MWB Fairtrade Wertpapierhandelsbank, geführt von Carsten Steevens auf Seite 2

URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=26081&titel=Boersen-AG-startet-Schuldscheinboerse-Deutschland







Termine des Tages

Mittwoch, 1.3.2017



Ergebnisse

Ahold Delhaize: Jahresergebnis

Braas Monier: Jahreszahlen

Eni: Jahresergebnis

Klöckner & Co: Jahresergebnis

Nordex: Jahresergebnis

Rheinmetall: Jahresergebnis

Sparkassenverband Niedersachsen: Jahres-PK

Teambank: Jahresergebnis

Zalando: Jahresergebnis







Anlagemagazin