Vorschau (18:56) Kommentar zu den Sparkassen: Wieder daneben Die Sparkassen können machen, was sie wollen, und vor allem kann die EZB machen, was sie will: Der seit Jahr und Tag vorhergesagte Ergebniseinbruch will sich trotz fortdauernder Null- und Negativzinsphase einfach nicht einstellen. Anders gewendet: Die öffentlich-rechtlichen Geldhäuser können sich nicht gegen das Geldverdienen wehren, egal wie schwierig das Umfeld ist. Die Entwicklung im Verbandsgebiet Hessen-Thüringen zeigt es, auch wenn man sie nicht eins zu eins auf den Bundestrend hochrechnen kann, exemplarisch: wieder daneben! Einen Rückgang des Betriebsergebnisses vor Bewertung um 15 % hatte Gerhard Grandke, der Chef des Frankfurter und Erfurter Verbandes, noch im September für 2016 vorausgesagt. Herausgekommen ist ein Minus von nicht einmal 5 %. Und nach Bewertung ist das Resultat nicht „deutlich niedriger", sondern vor Reservedotierung rund 9 % höher ausgefallen. Die äußerst stabile Konjunktur zwingt inzwischen verstärkt zur Auflösung von Kreditwertberichtigungen.

