Vorschau (18:59) Ryanair: Tägliche Flüge von Frankfurt in europäische Wirtschaftszentren geplant „Ich bin mir keiner Rabatte in Frankfurt am Main bewusst. Auf jeden Fall sind die Gebühren auch so noch hoch", bemerkt Ryanair-CEO Michael O’Leary angesprochen auf den Ärger bei der deutschen Konkurrenz über seine Sonderkonditionen süffisant. Der Ire will mit Europas größtem Billigflieger hierzulande kräftig wachsen – auch an Deutschlands größtem Flughafen. Laut Winterflugplan soll die Zahl der in Frankfurt stationierten Maschinen von zwei auf sieben steigen. Die Zahl der Strecken werde von vier auf 24 anziehen. Nachdem zunächst ab dem 28. März nur Feriendestinationen im warmen Süden angeflogen werden, kommen ab Oktober auch zahlreiche Geschäftsverbindungen hinzu. Barcelona, Madrid, Mailand und Lissabon würden täglich, London sogar zweimal täglich angeflogen. Im vergangenen Jahr seien mehr als ein Viertel der Ryanair-Kunden Geschäftsreisende gewesen. In Deutschland sei der Anteil noch ausbaufähig. Das Gros der Reisenden blieben aber Urlauber und privat Reisende.

