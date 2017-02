Vorschau (18:56) Konjunkturtableau von ZEW und Börsen-Zeitung: Volkswirte sehen Preissprung gelassen Nach dem überraschend deutlichen Inflationsanstieg in Deutschland und in der Eurozone zum Jahreswechsel haben Ökonomen von Banken, Hochschulen und Institutionen ihre Inflationsprognosen für dieses Jahr merklich nach oben geschraubt. Für 2017 erwarten sie laut dem aktuellen Konjunkturtableau von ZEW und Börsen-Zeitung im Mittel nun einen Anstieg der Inflation in Deutschland von 1,8 % statt zuvor 1,6 %. Die Prognose für 2018 nahmen sie hingegen leicht von zuletzt 1,7 % auf nun 1,6 % zurück. „Die Prognose für 2018 zeigt, dass der Preisanstieg zumindest mittelfristig nicht als nachhaltig angesehen wird", sagte Michael Schröder vom Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), das die Prognosen aus den verschiedensten Bereichen monatlich für die Börsen-Zeitung in einem Medianwert zusammenführt und analysiert. Für die Eurozone ergebe sich ein ähnliches Bild, so Schröder: „Daher sehen die Experten auch keinen Grund für eine geldpolitische Wende, weder für dieses Jahr noch für 2018."

Termine des Tages

Mittwoch, 1.3.2017



Ergebnisse

Ahold Delhaize: Jahresergebnis

Braas Monier: Jahreszahlen

Eni: Jahresergebnis

Klöckner & Co: Jahresergebnis

Nordex: Jahresergebnis

Rheinmetall: Jahresergebnis

Sparkassenverband Niedersachsen: Jahres-PK

Teambank: Jahresergebnis

Zalando: Jahresergebnis







