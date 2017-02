Vorschau (18:56) Contrarians – Die Künstler des Anti-Mainstream Contrarians sind Investoren, die früh und mutig einsteigen, oder allgemeiner formuliert: Positionen in Phasen der Marktentwicklung ergreifen, die von der Masse der Investoren nicht geteilt werden. Als besonders einträglich gelten Contrarian-Investments in Phasen, in denen die Preisentwicklung am Markt selbst zum Thema geworden ist. Sie sollten nicht dem Herdenverhalten und damit womöglich dem Fehlverhalten breiter Masse an Investoren folgen. Derzeit deutet viel darauf hin, dass sich die Aktienhausse schon in fortgeschrittenem Stadium befindet. Doch fehlen klare Zeichen einer kollektiven Euphorie – zu groß sind nach den Erfahrungen der Finanzkrise wohl immer noch schmerzliche Erinnerungen. Dies dürfte die Risikobereitschaft dämpfen, auch wenn die Bewertungen nach gängigen Maßstäben bereits hoch erscheinen.

Termine des Tages

Mittwoch, 1.3.2017



Ergebnisse

Ahold Delhaize: Jahresergebnis

Braas Monier: Jahreszahlen

Eni: Jahresergebnis

Klöckner & Co: Jahresergebnis

Nordex: Jahresergebnis

Rheinmetall: Jahresergebnis

Sparkassenverband Niedersachsen: Jahres-PK

Teambank: Jahresergebnis

Zalando: Jahresergebnis







