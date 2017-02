Verbringt man zu viel Zeit damit, die Welt mit seinesgleichen durch First-Class-Fensterchen aus 13000 Metern Höhe zu betrachten, erscheint auf einmal alles so einfach: Europa muss gegen Amerika zusammenhalten. Nur ein europäischer Börsengigant kann den Raubtierkapitalisten von der Wall Street Paroli bieten. Und die Einsparmöglichkeiten liegen auf der Hand. Den Kunden bringt die Möglichkeit, Derivatepositionen an verschiedenen Märkten miteinander zu verrechnen, bares Geld. Die Chefs von Deutscher Börse und London Stock Exchange (LSE) dürften sich schnell einig geworden sein. Im Wirtschaftsleben ist es jedoch anders als bei Reinhard Mey. Nicht über den Wolken, sondern auf dem Boden der Tatsachen erweist sich das, was manchen groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Die europäische Idee ist dafür ein gutes Beispiel. Die Entscheidung der Briten, aus der EU auszutreten, hatte wohl niemand erwartet, der an der Vorbereitung des Mergers beteiligt war. Die Frankfurter Seite wollte das Referendum gar durch vermeintlich geschicktes Timing als Schutzschild nutzen, um ein Gegenangebot der Intercontinental Exchange abzuwenden. Die gefürchteten Amerikaner wären sicher nicht dazu bereit, vor der Volksabstimmung dazwischenzugehen, so das Kalkül. Inzwischen weiß man auch warum. In New York hatte man nicht nur Angst vor den Wirren des Brexit, sondern auch Zweifel an der Werthaltigkeit des von LSE-Chef Xavier Rolet eilig zusammengekauften Firmensammelsuriums. Egal, die Vision des europäischen Börsen-Herkules wird – Brexit hin oder her – bis heute standhaft verkauft und als Liquiditätsbrücke zwischen den beiden Börsenplätzen vermarktet.