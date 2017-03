Börse glaubt nicht mehr an Gelingen der Fusion Die Deutsche Börse glaubt nicht mehr, dass der Zusammenschluss mit der London Stock Exchange (LSE) zustande kommen wird. Das gab der Vorstandsvorsitzende des Marktbetreibers, Carsten Kengeter, am Mittwoch anlässlich des Starts des neuen Börsensegments Scale zu verstehen. Die LSE habe entschieden, einer jüngst von der EU geforderten Zusage nicht nachzukommen. Mit Blick auf die derzeitigen Erwartungen werde die Durchführbarkeit der Transaktion wahrscheinlich nicht steigen. „Wir bedauern die Entscheidung, denn die Logik der Fusion ist uns nach wie vor klar vor Augen." Am Wochenende hatte die LSE mitgeteilt, dass die EU-Wettbewerbshüter als weitere Auflage für die Fusion den Verkauf der Anleihehandelsplattform MTF verlangt, und erklärt, diese Forderung abzulehnen. Das bedeutet, dass die EU-Kommission den Zusammenschluss voraussichtlich nicht genehmigen wird. Die Frist für ihre Entscheidung endet am 3. April. Das auf kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) zugeschnittene Börsensegment Scale startete am Mittwoch mit 46 Wertpapieren von 43 Emittenten. Die Anfangsformation setzt sich aus 37 Aktien und neun Anleihen zusammen. In den kommenden Tagen werden weitere Titel folgen, da einige Aufnahmeanträge noch abgearbeitet werden müssen. Dazu zählt der Finanzdienstleister Ökoworld. Kengeter kündigte an, dass als nächster Schritt sobald wie möglich auch ein Scale-Aktienindex folgen wird.