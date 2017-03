Bayer spielt 1,5 Mrd. Euro ein Bayer hat sich über Nacht von einem Aktienpaket an Covestro von 10,9% getrennt. Brutto fließen dem Leverkusener Konzern knapp 1,5 Mrd. Euro zu, wie mitgeteilt wird. Das beschleunigte Bookbuilding-Verfahren wurde von Deutsche Bank und UBS arrangiert. Platziert wurde zu 66,50 Euro je Aktie, entsprechend einem Abschlag auf den Covestro-Schlusskurs von Dienstag von 6,4%. Zu den Preisvorstellungen, mit denen Bayer in die Vermarktung ging, hält sich das Unternehmen bedeckt. Dem Vernehmen nach startete der Prozess bei einem Kurs, der knapp 2% unter dem Allzeithoch von 37,27 Euro lag. Es ist das erste Mal, dass Bayer selbst aktiv Covestro-Aktien verkaufte. Das Material für den Börsengang stammte aus einer Kapitalerhöhung. Die im MDax notierte Covestro startete am Mittwoch mit einem Kursabschlag von 8,5% in den Handel. Im Tagesverlauf grenzte sich der Kursabschlag auf 6,7% ein. Mit einer Marktkapitalisierung von 13,4 Mrd. Euro bewegt sich Covestro in etwa auf Augenhöhe mit Dax-Werten wie Merck, Thyssenkrupp oder Eon. Da für den Aufstieg in den Dax jedoch nur die Marktkapitalisierung des Streubesitzes – neben dem Handelsvolumen – zählt, dürfte es für die Aufnahme in den Blue-Chip-Index noch nicht ganz reichen. Auch nach der Platzierung ist Bayer noch mehrheitlich mit 53,3 (zuvor: 64,2)% beteiligt und wird die Tochter weiter konsolidieren. Auf die Prognose für 2017 wird die Anteilsreduzierung jedoch nur geringe Auswirkung haben. Es werde weiterhin mit einer Steigerung des bereinigten Ergebnisses je Aktie im mittleren einstelligen Prozentbereich kalkuliert, heißt es.