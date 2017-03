Deutsche Inflation legt weiter stark zu Die Inflation in Deutschland hat sich im Februar noch etwas stärker beschleunigt als ohnehin erwartet und die Marke von 2% übersprungen. Die am Mittwoch veröffentlichte Schnellschätzung von Destatis von 2,2% – nach 1,9% im Januar – festigte sogleich Erwartungen, dass auch die Teuerung im gesamten Euroraum im abgelaufenen Monat weiter angezogen hat, und heizte die Debatte über die Politik der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Für die Euro-Inflation, zu der Eurostat am Donnerstag eine erste Schätzung abgeben wird, prognostizierten Volkswirte im Mittel 1,9% – nach 1,8% im Januar. Einige setzen aber sogar auf noch mehr, etwa die Commerzbank, die 2,0% erwartet. Die EZB strebt auf mittlere Sicht unter, aber nahe 2% an. Der überraschend starke Inflationsanstieg in Deutschland und in der Eurozone zum Jahreswechsel hat vor allem hierzulande eine teils hitzige Debatte über die Teuerung ausgelöst und die Kritik an der ultralockeren Geldpolitik erneut verschärft. Die EZB weist Forderungen nach einer raschen Kehrtwende aber bislang zurück, weil sie den Inflationsanstieg als temporär vom Ölpreis getrieben ansieht. Der EZB-Rat tagt das nächste Mal am 9. März.