Trump bleibt auf seinem Kurs Bei seiner ersten Rede vor einer Vollversammlung des Kongresses hat US-Präsident Donald Trump einen überraschend versöhnlichen Ton angeschlagen, zugleich aber bekräftigt, dass er politisch auf Kurs bleiben wird. „Mein Job ist es nicht, die Welt zu repräsentieren, mein Job ist es, Amerika zu repräsentieren", sagte er und signalisierte so, dass auch künftig nationalistische und protektionistische Inhalte seinen Regierungsstil prägen werden. Im Mittelpunkt der einstündigen Ansprache standen eine massive Aufstockung des Rüstungshaushalts, Infrastrukturinvestitionen, eine Einwanderungsreform, Steuererleichterungen und die Abschaffung der staatlichen Gesundheitsversicherung Obamacare. Wie bereits am Vortag bekannt wurde, will der Präsident das Verteidigungsbudget um 54 Mrd. Dollar aufstocken und in demselben Umfang in anderen Ressorts Streichungen durchsetzen. Die Sparmaßnahmen stießen aber auf breiten Widerstand, auch in den Reihen vieler Republikaner, die sich im Herbst 2018 der Wahl stellen müssen.