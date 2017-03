RWE im Abwicklungsmodus Wer in diesen Zeiten freiwillig RWE-Aktionär wird, muss den Nervenkitzel lieben. Die Energiewende hat den Essener Konzern so gründlich durcheinander gewirbelt, dass dem neuen Vorstandschef Rolf Martin Schmitz, der bisher der Vize war, kaum Zeit blieb, eine neue Strategie zu entwickeln. In wenigen Tagen könnte es aber so weit sein. Die neue Konzernstrategie wird voraussichtlich mit der Bilanz vorgelegt. Dann lässt sich erahnen, ob aus RWE wieder ein Unternehmen mit Zukunft werden kann – oder ob es nur noch um eine kontrollierte Abwicklung geht. Ob der Konzern eine Zukunft hat, hängt nicht nur von der Strategie ab. Fallende Strompreise verringern die Ertragskraft. Zeitweise galt sogar die Insolvenz als nicht gänzlich ausgeschlossen. Das hat sich inzwischen gebessert. Die Verschuldung hat sich vom Höchststand (30 Mrd. Euro) deutlich verringert – auf zuletzt 23 Mrd. Euro. Für eine Entwarnung ist es zu früh: Im Verhältnis zur Ertragskraft hat sich die Last seit 2015 sogar noch erhöht.