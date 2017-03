Vermögende setzen auf Aktien High Networth Individuals sind nach gängiger Definition in der Finanzbranche Menschen mit einem frei verfügbaren Vermögen von über 1 Mill. Dollar. Ihre Anlagepräferenzen sind für Vermögensverwalter von besonderem Interesse, versprechen sie doch lukrative Mandate. Das Datenanalyseunternehmen Global Data hat zum zwölften Mal 324 Vertreter von Vermögensverwaltungsgesellschaften in 17 Ländern befragt, welche Anlagepräferenzen sie in ihrer Kundschaft feststellen. „Das Bedürfnis vermögender Investoren wird durch die höhere Volatilität in den Märkten größer", fasste Bartosz Golba, Head of Content im Bereich Wealth Management von Global Data, die Erkenntnisse in einer Online-Konferenz zusammen. Dabei stehen Aktien als Anlageklasse derzeit besonders hoch in der Gunst der Investoren. Der Anteil von börsengehandelten Fonds (ETF) ist dabei im Aktienbereich bereits beachtlich, liegt in Europa aber noch tiefer als in Nordamerika.