Vorschau (18:47) CEO Mauro Fenzi im Interview: Comau rechnet sich Chancen in Deutschland aus Die von Fiat Chrysler Automobiles (FCA) voll kontrollierte Comau ist Italiens Aushängeschild für Industrie 4.0. Das auf Industrieautomatisierung spezialisierte Unternehmen erhofft sich durch den Verkauf des deutschen Rivalen Kuka an die Chinesen mehr Wachstumschancen am deutschen Markt, so Comau-CEO Mauro Fenzi im Interview der Börsen-Zeitung. Comau sieht sich ist im Roboterbau für die Autoindustrie marktführend und geht immer mehr in andere Industrien.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 2.3.2016: Interview mit Mauro Fenzi, CEO von Comau, geführt von Thesy Kness-Bastaroli, auf Seite 8

sowie Bericht von Thesy Kness-Bastaroli auf Seite 1

URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=26095&titel=CEO-Mauro-Fenzi-im-Interview:-Comau-rechnet-sich-Chancen-in-Deutschland-aus







Termine des Tages

Donnerstag, 02.03.2017



Ergebnisse

Anheuser-Busch Inbev: Jahresergebnis

Continental: Jahresergebnis

Debeka: Jahresergebnis

Deutsche Telekom: Jahresergebnis

Engie: Jahresergebnis

Evonik: Jahresergebnis

GFT: Jahresergebnis

Indus Holding: Jahresergebnis

Kion: Jahresergebnis

Krones: vorl. Jahresergebnis

LafargeHolcim: Jahresergebnis



Hauptversammlungen

Aurubis







