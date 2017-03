Analyse „Im Blickfeld“: Bausparkassen brauchen neue Ideen und Fusionen Es kommt ausgenommen von Regulierungsthemen selten vor, dass eine Sparkassen-Organisation die genossenschaftliche Bankengruppe lobt. Peter Schneider, Präsident des Sparkassenverbands Baden-Württemberg (SVBW), hat es kürzlich dennoch getan. „Die Genossen haben einen Anbieter, eine Produktlandschaft und höhere Provisionserträge als wir. Das geht also", sagte er am 21. Februar bei der Zahlenvorlage der Sparkassen seines Verbands. Es ging um die Landesbausparkassen (LBS) und indirekt auch um das wenige Stunden nach seiner Rede erwartete Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) über die Rechtmäßigkeit der Kündigung hochverzinster Altverträge durch Bausparkassen. Die Karlsruher Richter gaben den Bausparkassen Recht. „Bausparverträge sind in der Regel zehn Jahre nach Zuteilung kündbar", so der Vorsitzende Richter des BGH-Bankensenats, Jürgen Ellenberger. Seit 2015 haben Bausparkassen rund 260.000 hochverzinste Verträge gekündigt, die nicht voll bespart, wohl aber seit mehr als zehn Jahren zuteilungsreif waren. Weil Banken günstige Baukredite bieten, verzichten viele Bausparer auf ihr Darlehen und kassieren stattdessen die Zinsen aus ihren Verträgen von teilweise mehr als 4%. Für die Institute ist das in Zeiten niedriger Zinsen eine betriebswirtschaftliche Katastrophe, denn sie leben von der Differenz zwischen Spar- und Darlehenszins. Das höchstrichterliche Plazet zu diesen Vorgängen erspart einzelnen Häusern nach Branchenschätzungen zweistellige Millionenbeträge, was dem Gewinn einiger Bausparkassen entspricht.