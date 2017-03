Vorschau (19:12) Zwei Jahre Quantitative Easing: Erfolg der Anleihenkäufe in Euroland heftig umstritten 1.700.000.000. 000 Euro – in Worten: eintausendsiebenhundert Milliarden Euro. Diese gigantische Marke wird die Europäische Zentralbank (EZB) bei ihren Anleihenkäufen wohl geknackt haben, wenn sie am nächsten Montag die Februar-Übersicht vorlegt – und dann zwei Jahre Quantitative Easing (QE) komplett sind. Im März 2015 war das in Deutschland heftig kritisierte Programm formal gestartet. Wie aber sieht nun die Bilanz nach zwei Jahren QE aus? Als die EZB im März 2015 den Kauf von Anleihen in Höhe von damals 60 Mrd. Euro monatlich startete, sagten die EZB-Volkswirte auf dieser Basis für 2016 und 2017 ein Wachstum von 1,9% und 2,1% sowie eine Inflation von 1,5% und 1,8% voraus. Während das Wachstum 2016 mit tatsächlich 1,7% nah an der Schätzung lag, lag die Inflationsrate mit 0,2% deutlich darunter – und das, obwohl die EZB QE ab April 2016 gar auf monatlich 80 Mrd. Euro aufstockte. Für 2017 sagen die EZB-Volkswirte laut den aktuellsten Projektionen von Dezember 2016 nun 1,7% Wachstum und 1,3% Inflation voraus – wobei sich für die Teuerung aber eine starke Aufwärtsrevision von rund 0,5 Prozentpunkten abzuzeichnen scheint. In der Notenbank sind sie in jedem Fall weit mehrheitlich fest überzeugt, dass QE ein Erfolg ist.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 3.3.2017



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=26098&titel=Zwei-Jahre-Quantitative-Easing:-Erfolg-der-Anleihenkaeufe-in-Euroland-heftig-umstritten







