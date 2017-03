Vorschau (19:12) Telekom setzt zur Wende im Heimatmarkt an Nach Jahren mit Umsatz- und Ertragsrückgängen im Heimatmarkt will die Deutsche Telekom im laufenden Jahr die Wende schaffen und hierzulande erstmals wieder ein leichtes Wachstum zeigen. Dagegen lässt die Ertragsdynamik bei T-Mobile US etwas nach, wie der Vorstand auf der Bilanzpressekonferenz avisierte. Deshalb strebt die Telekom im Konzern für 2017 beim bereinigten operativen Ergebnis vor Abschreibungen nur noch ein Plus von 4% auf 22,2 Mrd. Euro an. Im Vorjahr hatte die Kennziffer 7,6% auf 21,4 Mrd. Euro zugelegt. Damit traf die Telekom die Erwartungen des Marktes. Der Vorstand schlägt eine Erhöhung der Dividende um 10% auf 0,60 Euro je Aktie vor und stellt weitere Steigerungen analog der Entwicklung des Free Cash-flow in Aussicht. Dieser soll im laufenden Turnus 12% zulegen. Die Anleger zeigten sich dennoch vergrätzt und stuften die T-Aktie um 1,4% auf 16,24 Euro herab. Verdaut werden musste dabei auch eine Abschreibung von 2,2 Mrd. Euro auf die Beteiligung an BT, die der Telekom im Schlussquartal rote Zahlen bescherte. Finanzvorstand Thomas Dannenfeldt stellte zudem weitere Wertkorrekturen in Aussicht.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 3.3.2017: Berichterstattung von Heidi Rohde auf den Seiten 1 und 11

sowie Kommentar von Heidi Rohde auf Seite 1

