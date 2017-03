Vorschau (19:12) Kommentar zur Jahresbilanz der LBBW: Keine großen Sprünge Ganz so schlimm, wie es die Ergebnisrechnung nach IFRS mit einem Einbruch des Konzernergebnisses um 97% suggeriert, ist die Entwicklung der LBBW nicht. Auch wer die Goodwill-Abschreibung von 379 Mill. Euro herausrechnet, ermittelt jedoch einen vom sinkendem Zinsergebnis sowie höherem Verwaltungs- und Restrukturierungsaufwand getriebenen Ergebnisrückgang. Hans-Jörg Vetter, Vorgänger des im November angetretenen Vorstandschefs Rainer Neske, hat die Landesbank durch Reduktion ihrer Risiken wieder auf stabile Füße gestellt, was keineswegs gering zu schätzen ist. Auch leitete er einen Umbau des Privatkundengeschäfts durch Filialschließungen und Personalabbau sowie eine Neuaufstellung des Kapitalmarktbereichs ein. Die erstmals von Neske präsentierten Ergebnisse der LBBW zeigen aber, dass die Neuausrichtung der Bank noch lange nicht abgeschlossen ist.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 3.3.2017: Kommentar von Bernd Neubacher auf Seite 1

sowie Berichterstattung von Bernd Neubacher auf den Seiten 1 und 3

URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=26100&titel=Kommentar-zur-Jahresbilanz-der-LBBW:-Keine-grossen-Spruenge







Termine des Tages

Freitag, 03.03.2017



Ergebnisse

Alstria Office Reit: Jahr

Genossenschaftsverband: Jahres-PK

London Stock Exchange: Jahresergebnis







Anlagemagazin