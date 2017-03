Vorschau (19:12) Leitartikel zum Immobilienmarkt: Die Party ist noch nicht vorbei Wohnen ist in Deutschland richtig teuer geworden. Das gilt zumindest für diejenigen, die sich seit sechs, sieben Jahren eine neue Bleibe gesucht haben, sei es als Mieter oder Eigentümer. Und es gilt für diejenigen, die es in die Städte und vor allem in die Metropolen von Hamburg über Berlin und Frankfurt bis nach München gezogen hat. Der Anstieg von Mieten und Kaufpreisen von Wohnungen und Häusern begann etwa 2010. Ist jetzt Schluss damit? Sehen wir in diesem oder nächsten Jahr einen Trendbruch, eine Stagnation oder gar einen (kräftigen) Rückgang? Die Mieten für neu vermietete Wohnungen sollen nicht weiter steigen, zumindest in Berlin, möglicherweise auch in Frankfurt, Hamburg und München, heißt es im neuesten Frühjahrsgutachten der Immobilienweisen für den Zentralen Immobilien Ausschuss ZIA. In der Folge sollen die Kaufpreise von Eigentumswohnungen grob geschätzt um ein Viertel bis ein Drittel zurückgehen – vielleicht schon dieses Jahr, vielleicht auch erst im nächsten. Dies gilt „mit Sicherheit" für Berlin, „wahrscheinlich" für München, „möglicherweise" für Frankfurt und Hamburg.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 3.3.2017: Leitartikel von Thomas List auf Seite 8



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=26101&titel=Leitartikel-zum-Immobilienmarkt:-Die-Party-ist-noch-nicht-vorbei







