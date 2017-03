Der Automobilzulieferer und Reifenhersteller Continental schlägt seinen Aktionären für 2016 nach einem um 2,8% auf 2,8 Mrd. Euro angewachsenen Jahresüberschuss eine um 13% auf 4,25 (i.V. 3,75) Euro je Aktie steigende Dividende vor. Die Dividendensumme wird sich, sollten die Anteilseigner – unter ihnen die Schaeffler-Gruppe mit einem Paket von 46% – zustimmen, auf 850 (750) Mill. Euro erhöhen. Die Ausschüttungsquote würde nach Zustimmung in der Hauptversammlung am 28. April auf 30,3 (27,5)% zulegen und damit über dem oberen Ende der Zielspanne von 15 bis 30% liegen. Anleger schwankten am Donnerstag in ihrer Einschätzung: Die Continental-Aktie lag in der Spitze mit 1% im Plus, gab zeitweise aber auch um bis zu 1,4% nach. Mit dem Dividendenvorschlag reagiert der Vorstand des an der Börse mit 38,8 Mrd. Euro bewerteten Dax-Konzerns aus Hannover auf den Aktienkursrückgang 2016, wie Finanzvorstand Wolfgang Schäfer erklärte. Der bisherige Ausschüttungskorridor gelte unverändert.