Vorschau (19:12) DAI fordert bei Brexit zunächst Konzentration auf Übergangsregelungen Am Kapitalmarkt ist eine Reaktion auf das Brexit-Votum im vergangenen Juni zwar praktisch ausgeblieben. Die befürchteten Folgen dürften indes nur aufgeschoben und keinesfalls aus der Welt sein. Wer sich bewusst mache, dass die Verhandlungen der EU mit Kanada über das Freihandelsabkommen Ceta zehn Jahre in Anspruch genommen haben, dem sei klar, dass die Brexit-Verhandlungen nicht binnen zwei Jahren zu einem Abschluss gebracht werden könnten, erklärte Christine Bortenlänger, Geschäftsführender Vorstand des Deutschen Aktieninstituts (DAI) am Donnerstag. Das DAI hat in Erwartung eines von der britischen Regierung wohl favorisierten harten Brexit ein Positionspapier herausgegeben, das zu zahlreichen zu erwartenden Baustellen Stellung bezieht. Höchste Priorität müsse, angesichts der Komplexität des Austritts Großbritanniens aus der EU und des Zeitdrucks, eine Vereinbarung von Übergangsregelungen haben, die Planungssicherheit für die Wirtschaft bringe. Dabei gelte es drohende Nachteile für beide Seiten möglichst abzufedern.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 3.3.2017: Bericht von Sebastian Schmid auf Seite 9



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=26103&titel=DAI-fordert-bei-Brexit-zunaechst-Konzentration-auf-Uebergangsregelungen







Termine des Tages

Freitag, 03.03.2017



Ergebnisse

Alstria Office Reit: Jahr

Genossenschaftsverband: Jahres-PK

London Stock Exchange: Jahresergebnis







Anlagemagazin