Vorschau (19:12) EU-Bank baut deutsches Geschäft aus Die Europäische Investitionsbank und der Europäische Investitionsfonds haben im vergangenen Jahr ihr Geschäft in Deutschland hochgefahren. Die EIB-Gruppe brachte Finanzierungen im Volumen von 8,5 Mrd. Euro auf den Weg – ein Sechstel mehr als zwölf Monate zuvor. Ambroise Fayolle, der für das Deutschlandgeschäft zuständige Vizepräsident der EU-Bank, bezeichnete 2016 gegenüber der Börsen-Zeitung als „ein sehr gutes Jahr". Mit ihren Engagements habe die EU-Investitionsbank gerade Unternehmen, die nur einen begrenzten Zugang zu Kapital haben, ermöglicht, ihre Finanzierung zu diversifizieren. So sei es beispielsweise durch Deckung des Erstrisikos (first loss) oder durch Gewährung von Krediten mit überdurchschnittlich langen Laufzeiten gelungen, private Kapitalgeber zu motivieren, sich für Investitionsvorhaben zu engagieren. Auch künftig, davon ist Fayolle überzeugt, bleibe die Europäische Investitionsbank in ihrer Rolle als Komplementärfinanzierer in Deutschland gefragt. Dabei unterstreicht der Franzose, dass die Kooperation der EIB-Gruppe mit der KfW ausgezeichnet funktioniere. Das dürfte allein deshalb wichtig sein, weil die EU-Bank einen Trend zu gemischten Finanzierungen ausmacht. Immer öfter würden für Investitionsvorhaben verschiedene Finanzierungsquellen kombiniert – beispielsweise auch immer häufiger Zuschüsse und Finanzierungsinstrumente wie mit Garantien unterlegte Kredite oder Bürgschaften zusammengeführt, um auf diese Weise auch risikoträchtigere Investitionen zu ermöglichen.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 3.3.2017: Bericht von Detlef Fechtner auf Seite 5



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=26105&titel=EU-Bank-baut-deutsches-Geschaeft-aus







