Vorschau (19:12) Finanzmarktkalender: Brexit-Folgen für den Finanzplatz Wie geht es nach dem absehbaren Scheitern der Börsenfusion für die Deutsche Börse und den Finanzplatz Frankfurt weiter? Welche Chancen und Risiken ergeben sich durch den Brexit für den Finanzplatz, für Emittenten und Banken? Nur zwei der zentralen Fragen, die am 7. und 8. März in Vorträgen und Paneldiskussionen den diesjährigen Finanzplatztag der WM Gruppe bestimmen werden. Zum Auftakt des nunmehr zum 10. Mal von der WM Gruppe in Zusammenarbeit mit der IHK Frankfurt veranstalteten Finanzplatztages stehen am Dienstag, 8. März, Themen der Altersvorsorge und des Assetmanagements im Mittelpunkt. Referenten sind unter anderem Friedrich Merz, Chairman von BlackRock Deutschland, Tobias C. Pross, Head of Europe, Middle East and Africa der Allianz Global Investors sowie Präsident des Assetmanagementverbandes BVI, und Vanyo Walter, Managing Director von Pictet Asset Management Deutschland. Am Dienstagnachmittag dreht sich alles um die Zukunft des Finanzplatzes Frankfurt und damit auch um die Perspektiven für die Deutsche Börse nach der Brexit-Entscheidung der Briten und dem voraussichtlichen Platzen der Börsenfusion zwischen Frankfurt und London. Die Keynote hält Deutsche-Börse-Vorstandsvorsitzender Carsten Kengeter. In unserem Terminbereich finden Sie den Finanzmarktkalender als PDF-Datei zum Download.

Termine des Tages

Freitag, 03.03.2017



Ergebnisse

Alstria Office Reit: Jahr

Genossenschaftsverband: Jahres-PK

London Stock Exchange: Jahresergebnis







