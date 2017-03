Das CFO-Interview: Telekomausrüster Ericsson kämpft um jede Krone Für den angeschlagenen Telekomausrüster Ericsson, dessen Ratingnote von Moody’s auf die unterste Investment-Grade-Stufe („Baa 3") mit negativem Ausblick gerutscht ist, sind in diesem Jahr „Ergebnis und Cash-flow von höchster Bedeutung", wie der kommissarische Finanzvorstand Carl Mellander im Interview der Börsen-Zeitung auf dem Mobile World Congress in Barcelona sagt. „Wir wollen unsere Bilanz stärken", betont er. Dafür sei die Kürzung der Dividende von 3,70 auf 1,00 skr sehr wichtig. Die Großaktionäre Investor AB und Industrivärden haben ihm zufolge diesbezüglich „deutlich signalisiert, dass sie hinter Ericsson stehen". Der Manager geht davon aus, dass es auf Basis operativer Kosten von 53 Mrd. skr (5,56 Mrd. Euro) gelingt, wieder profitabel zu werden. Diese Jahresbasis werde zum 1. Juli erreicht. Gespart werden soll auch verstärkt an den Herstellungskosten und in der Service-Sparte durch „Automatisierung", so Mellander. Ericsson war 2017 aufgrund hoher Restrukturierungslasten von 7,6 Mrd. skr im vierten Quartal in die roten Zahlen gerutscht.