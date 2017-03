LSE-Chef Xavier Rolet bleibt, wenn die Börsenfusion platzt Xavier Rolet, der Chef der London Stock Exchange Group (LSE), hat bei der Bekanntgabe der vorläufigen Geschäftszahlen des vergangenen Jahres klargemacht, dass er im Amt bleiben will, wenn die Börsenfusion mit Frankfurt platzt. „Es sieht so aus, als wäre mein Abschied vertagt worden", sagte Rolet auf die Frage nach seiner persönlichen Zukunft. Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter ist als CEO der gemeinsamen Holding der beiden Börsenbetreiber vorgesehen. Rolet formulierte es so: Er habe seine Position zur Verfügung gestellt, um eine für die Aktionäre vorteilhafte Transaktion sicherzustellen. Komme es nicht zu dem Zusammenschluss, sei man wieder am Ausgangspunkt angelangt. Es gebe für den Fall eines Scheiterns des Deals „keinen Plan B, C, D oder E". Die LSE werde ihre bisherige Strategie fortführen. Rolet streicht zudem heraus, dass es sich bei den gemeinsamen Vereinbarungen um ein sorgfältig ausbalanciertes Gefüge handele, das nicht mit der Absicht konstruiert worden sei, Machtverschiebungen zu bewirken. „Das ist kein von Nationalismus getriebenes Projekt", sagt Rolet. Nichts daran könne geändert werden, wolle man das Konzept eines „Merger of Equals" nicht gefährden, beantwortet er die Frage nach einer möglichen Verlagerung des Holdingsitzes. Der vorgesehene Standort London wird in Deutschland von Aufsehern und Politikern abgelehnt.