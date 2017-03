Leitartikel zur Automobilbranche: Auszeit in Genf Die Automobilindustrie sehnt sich in diesen Tagen vor allem nach einer Auszeit. Denn die Rufe nach Fahrverboten für ältere Diesel-Pkw sorgen nicht nur bei Kunden und Händlern für Verunsicherung, sondern auch bei Herstellern und Zulieferern. Vernünftige Planungen scheinen im Moment kaum noch möglich, die Abkehr vom sparsamen Dieselantrieb beschleunigt sich dramatisch, wie die jüngsten Zahlen zu den deutschen Pkw-Neuzulassungen im Februar zeigen. Dabei können die Hersteller die für 2020 vorgegebenen CO2-Ziele ohne den Dieselantrieb nicht schaffen – denn dass von nun an die Stückzahlen der noch immer teuren Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge steil nach oben gehen und so für Klimaentlastung sorgen, ist nicht zu erwarten.