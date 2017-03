Vorschau (18:48) Genossen im Fusionsfieber Bei den Volks- und Raiffeisenbanken ist die Zahl der Fusionen nach oben geschnellt. Die gestiegenen regulatorischen Lasten und die niedrigen Zinsen lassen sie keinen anderen Ausweg mehr sehen, als sich zu stärkeren Einheiten zusammenzuschließen. Die Zahl der Institute des 13 Bundesländer umfassenden Genossenschaftsverbands sank 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 19 auf 262 ab, nachdem sie 2015 nur um sechs zurückgegangen war. Der Ende des Jahres scheidende Verbandspräsident Michael Bockelmann reduzierte daher seine bisher getätigte Prognose, dass die Zahl bis Ende 2020 auf 200 sinkt, deutlich nach unten auf 175. Der Genossenschaftsverband selbst geht den Weg der Bündelung der Kräfte und will sich per Ende April rückwirkend zu Anfang 2017 mit dem Nachbarverband RWGV zusammentun.

