DZ-Bank-Analyst Sören Hettler: Das Pfund hat mehr zu verlieren als der Euro Ob Brexit, die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten oder das Erstarken europafeindlicher Parteien in der Eurozone: Abschottung, Populismus und Nationalismus gewinnen in der westlichen Politik an Bedeutung. Über die Auswirkungen dieser Entwicklungen für den Devisenmarkt äußert sich im Interview der Börsen-Zeitung Sören Hettler, Devisenanalyst bei der DZ Bank in Frankfurt. Seine These: Solange Notenbanken unabhängig agieren, halten sich negative wirtschaftliche Auswirkungen von Populismus in Grenzen.