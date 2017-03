Kolumne „Unterm Strich“: Vom Rosenkrieg in den Konkurrenzmodus Noch vier Wochen muss Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter jetzt ein totes Pferd reiten. Denn erst Ende März wird wohl die EU-Kommission ihre vertiefte wettbewerbsrechtliche Prüfung der Fusion zwischen Deutscher Börse AG und London Stock Exchange (LSE) beenden. Dass die Prüfung mit einer Untersagung endet, wird kaum noch bezweifelt, nicht einmal von Kengeter selbst, nachdem die LSE den von der EU-Kommission gewünschten Verkauf ihrer Mehrheitsbeteiligung an der italienischen Bondhandelsplattform MTS brüsk abgelehnt hat. Da Kengeter wie auch sein Londoner Kollege Xavier Rolet aber derzeit noch an den gemeinsamen Fusionsvertrag gebunden sind, machen sie vorerst gute Miene zum bösen Spiel.