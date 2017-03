Leitartikel zur Kapitalerhöhung der Deutschen Bank: Zwangshandlung Es ist so weit: Das Volumen der Kapitalerhöhungen, welche die Deutsche Bank seit Übernahme der Postbank 2010 durchgezogen hat, wird nach der am Wochenende angekündigten Aktienemission insgesamt rund 30 Mrd. Euro erreichen. Den Börsenwert der Gesellschaft von derzeit 25 Mrd. Euro wird dies bis auf Weiteres deutlich in den Schatten stellen. Dabei entfällt der größere Teil der Kapitalerhöhungsorgie auf die Zeit nach dem Diktum von Ex-Co-Chef Anshu Jain 2013, „der Hungermarsch" der Bank in Sachen Kapitalaufbau sei vorbei. Was sagt dies über die Qualität des Managements aus? Dass die Bank die sechste Aktienemission in neun Jahren in einer Phase platziert, in welcher der Aktienkurs ungeachtet einer Hausse in den zurückliegenden Monaten bei gerade einmal der Hälfte des materiellen Buchwerts liegt, und die Aktionäre damit stark verwässert, zeigt, wie groß die Zwänge sind im Hause Deutsche Bank. Sie sind selbstgeschaffen, entstanden durch eine jahrelange Weigerung, nach Eskalation der Finanzkrise deutlich Kapital aufzubauen.