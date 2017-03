Kommentar zu Opel: Weg mit Schaden And the winner is – PSA. Die Aktie des französischen Autokonzerns legte am Montag in der Spitze kräftig um 5 % zu, während General Motors (GM) im frühen New Yorker Handel 2 % einbüßte. Mit dem Erwerb der europäischen Aktivitäten Opel/Vauxhall vom US-Autobauer General Motors ist Carlos Tavares, Vorstandschef von PSA Peugeot Citroën, ein Schnäppchen gelungen. Wie auch immer man die äußerst komplexe Transaktion rechnet, unter dem Strich zahlt der einstige Weltmarktführer aus den USA drauf. Der US-Konzern stellt sich auf außerordentliche Aufwendungen von 4 Mrd. bis 4,5 Mrd. Dollar aus der Transaktion ein. Nun gut, 88 Jahre lang war Opel Teil von GM. Bevor Volkswagen entstand, war die Marke mit dem Blitz hierzulande sogar einmal Marktführer. Lang, lang ist es her. Die jüngere Vergangenheit war zwar von einem frischen Werbeauftritt und einer Erneuerung der Modellpalette geprägt. Die für 2016 vorgesehene Rückkehr in die Gewinnzone blieb aber dem europäischen GM-Geschäft wegen der nicht kalkulierten Pfundschwäche nach dem Brexit-Votum der Briten verwehrt.