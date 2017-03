Kommentar zu Standard Life: Spot the Dog Martin Gilbert, Mitgründer und CEO von Aberdeen Asset Management, hat immer wieder dementiert, dass er sich auf der Suche nach einem Käufer für seine Firma befindet. Fünfzehn Quartale in Folge zogen Anleger mehr Mittel ab, als neu eingezahlt wurden. Fünfmal tauchten Aberdeen-Produkte auf der halbjährlichen Schwachleister-Liste „Spot the Dog" des Vermögensberaters Tilney auf. Nun wird Aberdeen vom Lebensversicherer Standard Life übernommen, der sich immer mehr zum Vermögensverwalter wandelt.