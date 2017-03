Uniper verkauft Gasfeldbeteiligung nach Wien Uniper trennt sich von seinem Gasfördergeschäft in Russland und baut mit dem Erlös seine Schulden ab. Der vom Energiekonzern Eon abgespaltene und seit September börsennotierte Kraftwerksbetreiber hat seine Beteiligung von 25 % an dem westsibirischen Gasfeld Juschno-Russkoje für 1,75 Mrd. Euro an Österreichs größten Energiekonzern OMV verkauft. Zum Kaufpreis hinzu kommen noch 56 Mill. Euro, die OMV für die Übertragung liquider Mittel in derselben Höhe an Uniper zahlt, wie eine Sprecherin des Düsseldorfer Konzerns am Montag erläuterte. Der mit dem Verkauf erzielte Unternehmenswert inklusive Schulden entspricht laut Angaben aus Konzernkreisen rund dem Zehnfachen des operativen Gewinns (Ebitda) – und fällt damit höher aus als am Kapitalmarkt erwartet. Im Gegenzug erhält OMV 100 % der Uniper-Anteile an den gemeinsam mit dem Staatskonzern Gazprom betriebenen russischen Gesellschaften OJSC Severneftegazprom und JSC Gazprom YRGM Development, die die Gasfeldanteile sowie die Förderlizenz halten und das Gas handeln.