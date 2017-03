Vorschau (18:52) DekaBank mahnt mehr EZB-Transparenz an Die Europäische Zentralbank (EZB) muss nach Einschätzung der DekaBank klarer machen, von welchen Kriterien sie Beginn und Tempo eines Ausstiegs aus der ultralockeren Geldpolitik abhängig macht. „Dies würde die Finanzmärkte vor potenziellen Irritationen bewahren und damit zur Zielsetzung der EZB beitragen, die Finanzierungsbedingungen für die Realwirtschaft stabil zu halten", schreibt Deka-Volkswirt Kristian Tödtmann im Kommentar zum neuen Deka-Zinskompass, der jeweils vor der geldpolitischen Sitzung des EZB-Rats in der Börsen-Zeitung veröffentlicht wird. Tödtmann verweist auf die unterschiedlichen Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi und Bundesbankpräsident Jens Weidmann in jüngster Zeit. Draghi hatte nach der Zinssitzung im Januar betont, die Beschleunigung des Preisauftriebs müsse nachhaltig und selbsttragend sein, ehe die EZB den Stimulus zurückfahren könne. Weidmann dagegen habe unlängst die Mittelfristigkeit des EZB-Ziels betont und gesagt, dass es auch einmal länger dauern könne, bis sich die Inflation wieder dem Ziel angenähert habe.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 7.3.2017: Berichterstattung von Mark Schrörs im Schwerpunkt „EZB-Kurs im Fokus“ auf Seite 7



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=26120&titel=DekaBank-mahnt-mehr-EZB-Transparenz-an







Termine des Tages

Dienstag, 07.03.2017



Ergebnisse

Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband: Bilanz-PK

DZ Bank: Bilanz-PK

KWS Saat: 2. Quartal

Worldpay: Jahresergebnis



Presse- und Analystenkonferenzen

10. Finanzplatztag der WM Gruppe, Frankfurt

Brenntag: Bilanz-PK

Vonovia: Bilanz-PK







Anlagemagazin