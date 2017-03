Kaum Rückhalt für Kreditbranche Gegen die Einführung einer Kreditbremse aus mehreren Instrumenten zum Schutz vor einer Immobilienpreisblase kann die Kreditwirtschaft wenig ausrichten. Das zeichnet sich nach einer Anhörung im Bundestag ab. In seltener Einheit haben sich Bundesbank, die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel, das gewerkschaftsnahe Institut IMK und der Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel für vorsorgliche Instrumente der Finanzaufsicht BaFin zur Beschränkung der Kreditvergabe bei einer drohenden Immobilienpreisblase ausgesprochen. Derzeit gebe es keinen kreditgetriebenen Preisanstieg auf dem Immobilienmarkt, sagte Bundesbank-Vorstandsmitglied Claudia Buch vor dem Finanzausschuss des Bundestags, schränkte dies aber zugleich ein: „Ich sehe schon die Gefahr, in eine Situation zu kommen, in der sich die Risikoeinschätzung ändert."