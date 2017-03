QSC reitet auf Cloud-Welle Für QSC beginnt sich der Schwenk auf das Geschäft mit Cloud-Services langsam auszuzahlen. Im Ergebnis kommt davon jedoch noch nichts an. Der Ausblick für das Jahr 2017 enttäuscht. Der IT- und Telekommunikationsanbieter QSC hat das Cloud-Geschäft rasant ausgebaut und setzt gerade in diesem Segment auf weiteres Wachstum. Wie die Kölner mit Vorlage der vorläufigen Zahlen berichteten, hat das Segment den Umsatz im abgelaufenen Turnus auf 18,1 Mill. Euro mehr als verdoppelt. Gleichwohl werden in dem Segment weiterhin rote Zahlen geschrieben. Zwar ging der Konzernumsatz um 4 % auf 386 Mill. Euro zurück. In den Geschäftsfeldern, in denen QSC für sich die Zukunft sieht, wurden die Erlöse jedoch ausgebaut. Allerdings bröckelte auch die Marge im zukunftsträchtigen Beratungsgeschäft auf 13 (i.V. 15) % ab.