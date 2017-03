Vorschau (18:56) Finanzplatztag: Deutsche Börse auch ohne Fusion zuversichtlich Die Deutsche Börse ist überzeugt, auch ohne den wahrscheinlich vor dem Scheitern stehenden Zusammenschluss mit der London Stock Exchange (LSE) gute Wachstumschancen zu haben. Das ließ ihr Vorstandsvorsitzender Carsten Kengeter am Dienstag in einer Rede auf dem 10. Finanzplatztag der WM Gruppe durchblicken. Für die Deutsche Börse komme es darauf an, Zukunftschancen zu ergreifen, so Kengeter, der auf die Strategie „Börse 4.0" verwies, in der die Innovationen des Unternehmens gebündelt sind. Als wichtige Schwerpunkte nannte er u.a. die Blockchain-Technologie sowie das Datengeschäft. „Der Gebrauch von Marktdaten für neue Analyseinstrumente für unsere Kunden rückt immer stärker in den Vordergrund. Unser Ökosystem rund um Daten und Analyseinstrumente wird zu einem immer wichtigeren Erfolgsfaktor." Potenzial für den Marktbetreiber sieht Kengeter auch im Clearing- und im Verwahrgeschäft. „Dort erwarten wir in den nächsten zwei oder drei Jahren gutes Wachstum." Eventuell werde die Deutsche Börse dort die eine oder andere Akquisition tätigen. Kengeter betonte aber, vom Sinn der Fusion mit der LSE nach wie vor überzeugt zu sein. „Wir wären durch die Fusion mit einem schnellen Schritt in einigen Bereichen weltweit zur Nummer 1 oder 2 geworden." Die LSE habe entschieden, eine Anforderung der EU nicht zu erfüllen. Zwar prüfe die EU die Fusion noch. „Wir müssen aber schon sehen, dass diese Transaktion in ein sehr schwieriges Fahrwasser geraten ist."

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 7.3.2017: Berichterstattung von Christopher Kalbhenn, Jan Schrader, Bernd Wittkowski, Detlef Fechtner und Julia Wacket auf Seite 1 sowie im Schwerpunkt „10. Finanzplatztag der WM-Gruppe“ auf Seite 4



