Vorschau (18:56) DZ Bank räumt im Immobiliengeschäft auf Die DZ Bank hat 2016 dank der Fusion mit der WGZ Bank erneut einen Gewinn von jenseits von 2 Mrd. Euro erreicht, bleibt aber für 2017 angesichts der Belastungen durch die Fusion eher zurückhaltend mit ihrer Prognose. Wie das durch den Zusammenschluss mittlerweile nach Bilanzsumme zweitgrößte deutsche Bankhaus mitteilte, erreichte der Konzern einen Gewinn vor Steuern von 2,2 Mrd. Euro. Vor der Fusion hatte die DZ Bank allein 2,45 Mrd. Euro erwirtschaftet. Für 2017 peilt Vorstandsvorsitzender Wolfgang Kirsch ein Ergebnis von 1,5 bis 2 Mrd. Euro an. Als nächster Konsolidierungsschritt innerhalb der neuen Gruppe sollen aus vier Immobilieneinheiten per Ende 2017 zwei werden. Es sei ein „gutes und überzeugendes Geschäftsergebnis, gerade in Anbetracht dessen, dass eine Fusion und die anschließende Integration zusätzlich Kräfte binden", unterstrich Kirsch. Dabei musste die Gruppe dem Niedrigzinsumfeld Tribut zollen: Das Zinsergebnis ging trotz des Zusammenschlusses von 2,9 auf 2,7 Mrd. Euro zurück. Hierbei wirkten sich auch Rückstellungen bei der Tochter Bausparkasse Schwäbisch Hall in Höhe von 175 Mill. Euro negativ aus. Es geht dabei um Bonusansprüche von Kunden mit älteren Verträgen, so sie die Darlehen nicht in Anspruch nehmen.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 7.3.2017: Berichterstattung von Silke Stoltenberg auf den Seiten 1 und 3

sowie Kommentar von Bernd Wittkowski auf Seite 1

