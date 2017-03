Vorschau (18:56) Leitartikel zur Zinspolitik: Zu viel des Optimismus Obwohl es seit geraumer Zeit ein offenes Geheimnis ist, dass die US-Notenbank bei der anstehenden Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) höchstwahrscheinlich eine weitere Zinserhöhung beschließen wird, hielten sich die Vorstandsmitglieder der Fed wie immer bedeckt. Bis jetzt jedenfalls. Selten bliesen die Währungshüter nämlich zeitgleich mit derartiger Überzeugung in dasselbe Horn wie während der vergangenen Wochen. Sie haben nicht nur signalisiert, dass das FOMC kommenden Mittwoch wieder an der Geldschraube drehen wird. Mit derselben Deutlichkeit haben sie durchblicken lassen, dass die Normalisierung der Geldpolitik wohl schneller über die Bühne gehen wird als Experten vor dem Amtsantritt von Donald Trump noch erwartet hatten. Die Ironie besteht darin, dass jene beschleunigte konjunkturelle Erholung, welche den Weg bereitet hat für bis zu drei Leitzinserhöhungen im laufenden Jahr, unter anderem auf das Konto eines Mannes geht, der die Fed für überflüssig hielt und der deren Chefin Janet Yellen vorwarf, korrupt zu sein. Präsidentschaftskandidat Donald Trump meinte bekanntlich, Yellen habe den Zinssatz künstlich niedrig gehalten, um der Wirtschaft einen Wachstumsschub zu geben. Damit habe sie seiner Gegnerin Hillary Clinton, die als Garant für eine Fortsetzung der Wirtschaftspolitik Barack Obamas galt, Vorteile bei der Wahl verschaffen wollen, meinte Trump.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 7.3.2017: Leitartikel von Peter De Thier auf Seite 6



Termine des Tages





Ergebnisse

Adidas: Bilanz-PK

Altice: Jahr

Beiersdorf: Bilanz-PK

Deutsche Post: Bilanz-PK

Deutsche Pfandbriefbank: Jahr

Drägerwerk: Bilanz-PK

DSGV: Bilanz-PK

Schaeffler: Bilanz-PK

Verbund: Jahr

Auf boersen-zeitung.de finden Sie in den Zusatzdiensten unter Audio/Video einen Link zur Liveübertragung des Conference Call von Adidas (15 Uhr).

Veranstaltungen

10. Finanzplatztag der WM Gruppe, Frankfurt







Anlagemagazin