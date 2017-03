Vorschau (18:56) Analyse „Im Blickfeld“: Deutsche Urlauber machen einen Bogen um die Türkei Die Deutschen leben ihre Konsumfreude auch beim Reisen aus, allerdings hat sich ihr Urlaubsverhalten in den vergangenen Jahren verändert. Immer häufiger werden Reisen online gebucht und immer öfter beeinflusst der Wunsch nach Sicherheit die Entscheidung der Verbraucher für eine Urlaubsregion. Besonders deutlich wurde das im vergangenen Jahr, als nach mehreren terroristischen Anschlägen das Reisegeschäft in Richtung Türkei einbrach. Auch 2017 meiden Touristen aus Deutschland bisher den Staat am Bosporus. Nach Angaben des Deutschen Reiseverbandes (DRV) lagen die Buchungsumsätze für das Land Ende Januar 58% unter dem Stand von 2016. Im vergangenen Jahr hatte es bereits einen Rückgang um 40% gegeben. „Die Deutschen reagieren sensibel auf die veränderte Sicherheitslage", sagte DRV-Präsident Norbert Fiebig bei der Präsentation der neuesten Zahlen in Frankfurt. Das Marktforschungsinstitut GfK hatte die Verbraucher Ende Dezember 2016 zum Thema Sicherheit befragt – 83% der Befragten gaben an, Sicherheit sei ihnen wichtiger geworden, das könne auch zu Veränderungen in ihrem Reiseverhalten führen. Vor einem Jahr hatte der Wert noch bei 76% gelegen.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 7.3.2017: Analyse „Im Blickfeld“ von Lisa Schmelzer auf Seite 6



