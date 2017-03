Vorschau (18:56) Südwest-Volksbanken unter Druck Auf dem Papier haben die Volks- und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg ein erfolgreiches Geschäftsjahr hinter sich. Der Jahresüberschuss der 193 im BWGV organisierten genossenschaftlichen Banken im Ländle stieg im Jahresvergleich um 22,8% auf 499 Mill. Euro. Allein: Das deutliche Plus ist einem Einmaleffekt geschuldet, da die Banken die Neuregelung bei der Anwendung des Diskontierungszinssatzes für Pensionsrückstellungen genutzt haben und die Zinslast dadurch erheblich sank. Das Betriebsergebnis vor Risikobewertung und Steuern stieg mit 1,27 Mrd. Euro indes nur leicht um 1,3%. In den kommenden Jahren, so Verbandspräsident Roman Glaser, werde der Einmaleffekt auslaufen. „Die Ertragslage wird sich verändern", sagte er, da der Druck durch Regulierungskosten und das Niedrigzinsumfeld weiter steige. Als eine der größeren Genossenschaftsbanken des Bundeslandes geht auch die Volksbank Stuttgart davon aus, dass die niedrigen Zinsen im laufenden Jahr „deutlichere Spuren als bisher" hinterlassen werden.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 7.3.2017: Bericht von Isabel Gomez auf Seite 2



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=26129&titel=Suedwest-Volksbanken-unter-Druck







Termine des Tages





Ergebnisse

Adidas: Bilanz-PK

Altice: Jahr

Beiersdorf: Bilanz-PK

Deutsche Post: Bilanz-PK

Deutsche Pfandbriefbank: Jahr

Drägerwerk: Bilanz-PK

DSGV: Bilanz-PK

Schaeffler: Bilanz-PK

Verbund: Jahr

Auf boersen-zeitung.de finden Sie in den Zusatzdiensten unter Audio/Video einen Link zur Liveübertragung des Conference Call von Adidas (15 Uhr).

Veranstaltungen

10. Finanzplatztag der WM Gruppe, Frankfurt





