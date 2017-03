Vorschau (18:56) Vonovia schüttet ein Fünftel mehr aus Vonovia, Deutschlands größter Vermieter, legt für den abgelaufenen Turnus stolze Wachstumsraten vor. „Es ist das erste Jahr, in dem wir ohne nennenswerte Akquisitionen gewachsen sind", rühmte sich Vorstandschef Rolf Buch in der Bilanzpressekonferenz. Zwar wurde 2016 die österreichische Conwert inklusive Schulden für 2,7 Mrd. Euro übernommen, konsolidiert wird die Gesellschaft, deren Wohnungsbestand vornehmlich in Deutschland liegt, aber erst im laufenden Geschäftsjahr. Die verlängerte Annahmefrist endet am 23. März. Wie es heißt, soll die Integration bis Juli 2017 abgeschlossen sein. Doch auch ohne Akquisitionen konnte Vonovia den Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft (Funds from Operations, FFO) 2016 um ein Viertel auf 761 Mill. Euro ausbauen. Folgerichtig wird den Aktionären eine Dividendenerhöhung um fast ein Fünftel auf 1,12 (i.V. 0,94) Euro vorgeschlagen, entsprechend einer Ausschüttungsquote von 69%. Sofern es die Preise erlaubten, werde Vonovia auch künftig extern wachsen, sagte Buch. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass die Immobilienpreise inzwischen Niveaus erreicht haben, die betriebswirtschaftlich sinnvolle Akquisitionen kaum mehr ermöglichen.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 7.3.2017: Bericht von Annette Becker auf Seite 7

sowie Kurzkommentar „Wertberichtigt“ von Annette Becker auf Seite 6

URL zum Artikel:

Anlagemagazin