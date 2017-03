Vorschau (18:56) Brenntag hebt Dividende weiter an Der weltweit größte Chemikalienhändler Brenntag peilt 2017 ein nicht näher beziffertes Wachstum des Umsatzes und des operativen Ergebnisses vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen an. Dazu beitragen sollen unter anderem Erweiterungsinvestitionen für mehr als 150 Mill. Euro. Für 2016 hat das Unternehmen seine Ziele, die wegen eines schwierigen Amerika-Geschäfts zwischenzeitlich herabgesetzt worden waren, erreicht. Brenntag erhöht die Dividende für 2016 um 5% von 1 Euro auf 1,05 Euro – eine Verdoppelung seit dem Börsengang im Jahr 2010. Die Ausschüttungsquote liegt damit bei 45% des auf die Brenntag-Aktionäre entfallenden Nettoergebnisses. Der Konzern strebt nun für die kommenden Jahre eine Ausschüttungsquote zwischen 35 und 50% an. „Wir halten an unserer Strategie in allen Regionen fest und sehen Brenntag bestens gerüstet, um 2017 den eingeschlagenen Wachstumskurs fortzusetzen", sagte Vorstandschef Steven Holland am Dienstag. Auch in Nordamerika dürfte sich das Umfeld schrittweise verbessern, hieß es. Brenntag setzt unter der neuen Washingtoner Regierung auf einen Aufschwung der US-Industrie.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 7.3.2017: Bericht von Christoph Ruhkamp auf Seite 9



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=26131&titel=Brenntag-hebt-Dividende-weiter-an-



