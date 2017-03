Vorschau (18:56) Patenterteilung in Europa auf neuem Höchststand Das Europäische Patentamt (EPA) in München hat 2016 rund 96.000 Patente erteilt – so viele wie noch nie zuvor in einem Jahr. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Plus von 40%. EPA-Präsident Benoît Battistelli führte diese Steigerung bei der Präsentation der Jahresbilanz in Brüssel auch auf schnellere und effizientere Verfahren in seinem Haus zurück. Das Europäische Patentamt ist heute mit 7.000 Mitarbeitern und einem Jahresetat von 2,2 Mrd. Euro die zweitgrößte zwischenstaatliche Institution in Europa. Auch die Patenteinreichungen kletterten im vergangenen Jahr mit 296.000 (plus 6%) auf einen neuen Höchststand. Dabei kamen knapp die Hälfte der Anmeldungen aus Europa, ein weiteres Viertel aus den USA und das restliche Viertel im Wesentlichen aus Asien. Vor allem aus China kommen immer mehr Patentanmeldungen. 2016 betrug das Plus satte 25%. Im Länderranking platzierte sich China damit erstmals vor Südkorea.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 7.3.2017: Bericht von Andreas Heitker auf Seite 9



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=26132&titel=Patenterteilung-in-Europa-auf-neuem-Hoechststand







Termine des Tages





Ergebnisse

Adidas: Bilanz-PK

Altice: Jahr

Beiersdorf: Bilanz-PK

Deutsche Post: Bilanz-PK

Deutsche Pfandbriefbank: Jahr

Drägerwerk: Bilanz-PK

DSGV: Bilanz-PK

Schaeffler: Bilanz-PK

Verbund: Jahr

Auf boersen-zeitung.de finden Sie in den Zusatzdiensten unter Audio/Video einen Link zur Liveübertragung des Conference Call von Adidas (15 Uhr).

Adidas: Bilanz-PKAltice: JahrBeiersdorf: Bilanz-PKDeutsche Post: Bilanz-PKDeutsche Pfandbriefbank: JahrDrägerwerk: Bilanz-PKDSGV: Bilanz-PKSchaeffler: Bilanz-PKVerbund: JahrAuffinden Sie in den Zusatzdiensten untereinen Link zur Liveübertragung des Conference Call von(15 Uhr).

Veranstaltungen

10. Finanzplatztag der WM Gruppe, Frankfurt







Anlagemagazin