Vorschau (18:44) Kommentar zum DSGV: Ick bün all hier Neben all seinen hinlänglich bekannten fachlichen und menschlichen Kompetenzen hat Georg Fahrenschon am Mittwoch ein weiteres schlagendes Argument dafür geliefert, dass die Mitgliederversammlung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) ihn unbedingt für eine zweite sechsjährige Amtszeit als Präsident bestätigen sollte: So souverän, wie der Münchener Fragen zur Konsolidierung von Landesbanken und Versicherern oder zur HSH Nordbank überaus wortreich nicht beantwortet – einmal Politiker, immer Politiker –, ist er für die Öffentlich-Rechtlichen gar nicht zu ersetzen. Doch wer über solche verbalen Ausweichmanöver enttäuscht ist, der hat wohl eine falsche Erwartungshaltung und mangelndes Verständnis für die Eigenarten einer dezentral aufgestellten Gruppe oder verwechselt einen Verbund mit einem Konzern. Der Sparkassenpräsident, jedenfalls der nationale, war schon immer ein König ohne Land. Er kann eben nicht wie ein CEO verkünden, der Vorstand habe gerade mal wieder eine neue Strategie beschlossen, diese Landesbausparkasse fusioniere mit jener, 500 Filialen würden geschlossen, 10.000 Stellen abgebaut und die Kontoführungspreise erneut erhöht. Die allermeisten solcher Entscheidungen werden bei den Sparkassen von der Metropole bis zur Provinz 396-fach in unternehmerischer Selbständigkeit getroffen. Nicht zuletzt das macht ja gerade den Charme des Modells aus. Mit dem gelingt es den Sparkassen übrigens zuweilen trotz der ihnen nachgesagten, teilweise einfach systemimmanenten Transusigkeit, im Rennen mit dem eigentlich schnelleren Hasen der Igel zu sein, der die sagenumwobenen Fintechs mit dem bekannten „Ick bün all hier" begrüßt. Oder bietet jemand mehr als 4,5 Millionen aktive Banking-App-Nutzer?

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 9.3.2017: Kommentar von Bernd Wittkowski auf Seite 1

sowie Berichterstattung von Tobias Fischer und Bernd Neubacher auf den Seiten 1 und 3

Termine des Tages

Donnerstag, 09.03.2017



Ergebnisse

Axel Springer: Bilanz-PK

Carrefour: Jahr

DMG Mori: Bilanz-PK

Hugo Boss: Bilanz-PK

LEG Immobilien: Jahr

Linde: Bilanz-PK

Lufthansa: Verkehrszahlen Februar

Merck KGaA: Bilanz-PK

Morphosys: Jahr mit Call

RTL Group: Bilanz-PK

Uniper: Bilanz-PK



Veranstaltungen

Internationaler Auto Salon, Genf (bis 19.3.)



Hauptversammlungen

Brain Biotech

Deutsche Konsum Reit-AG

LS Telcom



Sonstiges

Auf boersen-zeitung.de finden Sie in den Zusatzdiensten unter Audio/Video einen Link zur Liveübertragung des Conference Call von Morphosys (14 Uhr).

