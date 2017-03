Vorschau (18:44) Kommentar zu Adidas: Ausdauer gefragt Tempomacher halten im Sport meistens nicht bis ins Ziel durch. Ihre Aufgabe ist es, Konkurrenten zu Höchstleistungen anzuspornen – zum Beispiel zu einem Weltrekord im Langstreckenlauf. Kasper Rorsted setzt dagegen auf eine exzellente Kondition: Der neue Vorstandschef von Adidas zieht die Geschwindigkeit an und will trotzdem auf Dauer vorn sein. So verwegen, Nike den ersten Rang in der Sportartikelindustrie abzujagen, ist er allerdings nicht. Da tut er gut daran, denn der Abstand des Hauptrivalen ist zu groß: in den USA, dem größten Markt der Welt, und im Bezug auf die Profitabilität. Aber Rorsted will Nike in beiden Punkten näherkommen. Schon zu seinem Einstand als Vorstandsvorsitzender von Adidas machte er im vergangenen Herbst klar, dass er keine Zeit verlieren will. Fünf Wochen nach Arbeitsbeginn verordnete er Reebok, der größten Schwachstelle im Konzern, ein Fitnessprogramm. Nun legt er die Latte für die Geschäftsziele bis zum Jahr 2020 ein gutes Stück höher. Dass Adidas seit zwei Jahren einen Lauf hat, gibt Rorsted viel Zuversicht. Mit solch einem großen Selbstbewusstsein hat die Börse jedoch nicht gerechnet. Der Aktienkurs von Adidas, der in den vergangenen zwei Jahren Gewinner im Dax war, machte am Mittwoch einen kräftigen Satz nach oben. Dazu hat auch die um ein Viertel erhöhte Dividende beigetragen. Aber vor allem dürfte der Grund für den Kurssprung sein, dass Rorsted mit den neuen Zielen die ohnehin hohen Erwartungen, die der Kapitalmarkt in ihn steckt, sogar noch übertrifft. Diese richten sich vor allem auf die Profitabilität.

Termine des Tages

Donnerstag, 09.03.2017



Ergebnisse

Axel Springer: Bilanz-PK

Carrefour: Jahr

DMG Mori: Bilanz-PK

Hugo Boss: Bilanz-PK

LEG Immobilien: Jahr

Linde: Bilanz-PK

Lufthansa: Verkehrszahlen Februar

Merck KGaA: Bilanz-PK

Morphosys: Jahr mit Call

RTL Group: Bilanz-PK

Uniper: Bilanz-PK



Veranstaltungen

Internationaler Auto Salon, Genf (bis 19.3.)



Hauptversammlungen

Brain Biotech

Deutsche Konsum Reit-AG

LS Telcom



Sonstiges

Auf boersen-zeitung.de finden Sie in den Zusatzdiensten unter Audio/Video einen Link zur Liveübertragung des Conference Call von Morphosys (14 Uhr).

Auffinden Sie in den Zusatzdiensten untereinen Link zur Liveübertragung des Conference Call von(14 Uhr).





