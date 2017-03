Vorschau (19:03) 10. Finanzplatztag der WM Gruppe: BaFin will Mifid-Start mit „Augenmaß“ begleiten Die deutsche Finanzaufsicht BaFin stimmt die Branche auf moderate Konsequenzen ein, sollte einzelnen Adressen die Umsetzung der EU-Finanzmarktrichtlinie Mifid II bis Anfang 2018 nicht vollständig gelingen. „Gehen Sie von der unmittelbaren Anwendbarkeit der neuen Vorschriften ohne Übergangsfrist aus", sagte Christian Bock, Leiter der BaFin-Abteilung für Verbraucherschutz, auf dem 10. Finanzplatztag der WM Gruppe am in Frankfurt. „Als Aufseher kann ich Ihnen lediglich zusichern, dass wir Sachverhalte mit dem notwendigen Augenmaß betrachten werden." Er appellierte an die Zuhörer aus der Finanzbranche, bei der Umsetzung nicht nur auf unmittelbare Kosten zu achten, um künftigen Aufwand zu vermeiden. Das Regelwerk Mifid II und die zugehörige Verordnung Mifir sind ein Regelwerk, das neben der Marktinfrastruktur und dem Handel insbesondere auch den Vertrieb und die Produktpolitik betrifft. Bock verglich die regulierten Dienstleistungen mit der Gastronomie: „Der aufsichtliche Fokus wandert vom Zutatenregal über den Herd zur Bedienung bis auf den Teller des Gastes und wieder zurück." Wesentliche Vorgaben des Regelwerkes werden in Deutschland mit dem Zweiten Finanzmarktnovellierungsgesetz umgesetzt. Ein Gesetzentwurf wird im Finanzausschuss des Bundestages diskutiert. In Brüssel befinde sich derweil der „Entwurf der großen Linien auf der Zielgeraden", sagte Bock.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 9.3.2017: Berichterstattung von Jan Schrader, Detlef Fechtner, Bernd Neubacher, Stefan Schaaf und Julia Wacket im Schwerpunkt „10. Finanzplatztag der WM-Gruppe“ auf Seite 5

sowie Bericht von Angela Wefers auf Seite 2

URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=26137&titel=10.-Finanzplatztag-der-WM-Gruppe:-BaFin-will-Mifid-Start-mit-„Augenmass“-begleiten







Termine des Tages

Donnerstag, 09.03.2017



Ergebnisse

Axel Springer: Bilanz-PK

Carrefour: Jahr

DMG Mori: Bilanz-PK

Hugo Boss: Bilanz-PK

LEG Immobilien: Jahr

Linde: Bilanz-PK

Lufthansa: Verkehrszahlen Februar

Merck KGaA: Bilanz-PK

Morphosys: Jahr mit Call

RTL Group: Bilanz-PK

Uniper: Bilanz-PK



Veranstaltungen

Internationaler Auto Salon, Genf (bis 19.3.)



Hauptversammlungen

Brain Biotech

Deutsche Konsum Reit-AG

LS Telcom



Sonstiges

Auf boersen-zeitung.de finden Sie in den Zusatzdiensten unter Audio/Video einen Link zur Liveübertragung des Conference Call von Morphosys (14 Uhr).

Auffinden Sie in den Zusatzdiensten untereinen Link zur Liveübertragung des Conference Call von(14 Uhr).





