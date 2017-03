Vorschau (18:44) Deka ist Musterkläger gegen Volkswagen Deka Investment, Fondsgesellschaft der deutschen Sparkassen, ist vom zuständigen Oberlandesgericht Braunschweig als Musterkläger gegen die Volkswagen AG ausgewählt worden. Mit Veröffentlichung im Klageregister des Bundesanzeigers startet damit jetzt das Musterverfahren nach § 6 des Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes (KapMuG). „Ein Termin zur mündlichen Verhandlung ist noch nicht bestimmt", teilt das OLG mit. Der Senat wolle diesen aber in den nächsten drei Monaten festlegen. In dem Verfahren geht es um die eingeklagten Schadenersatzansprüche im Zusammenhang mit der Dieselabgas-Affäre im September 2015. Die Kläger behaupten eine verspätete Ad-hoc-Mitteilung und verweisen auf erlittene Vermögensschäden. „In der Klage soll geklärt werden, ob VW gegen Veröffentlichungspflichten im Zusammenhang mit der Verwendung einer Manipulationssoftware in Dieselfahrzeugen verstoßen hat", erläutert Deka. Der Wolfsburger Autobauer hat diese Vorwürfe bislang immer als unbegründet zurückgewiesen. Mittlerweile summieren sich die in 1.540 Klagen angemeldeten Forderungen auf etwa 8,8 Mrd. Euro. Ausgesetzt wurden mit der Benennung des Musterklägers aber nur rund 1,9 Mrd. Euro aus 1.470 überwiegend kleineren Anlegerklagen am Landgericht Braunschweig. Bei den ausgesetzten Verfahren handele es sich um gleichgelagerte Fälle, für die ein irgendwann kommender Musterentscheid dann bindende Wirkung habe. Insoweit sind diese Kläger nun „Beigeladene des Musterverfahrens". Gegen Volkswagen haben auch die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Hessen wegen der bei ihren Sondervermögen erlittenen Kursverluste geklagt. Hessen bezifferte mit 3,9 Mill. Euro dabei den höchsten Verlust.

