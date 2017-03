Vorschau (18:44) Schaeffler glänzt nach Schuldenabbau mit Gewinnsprung Der Autozulieferer Schaeffler hat dank beherztem Schuldenabbau den Nettogewinn im vergangenen Jahr um 45% gesteigert und lässt die Aktionäre an dem Erfolg teilhaben. Die Dividende für die 166 Millionen im MDax notierten Vorzüge steigt um 15 Cent auf 50 Cent; die Ausschüttung für die 500 Millionen nicht notierten Stammaktien, die Mutter und Sohn Schaeffler komplett halten, liegt einen Cent darunter. Ausgekehrt wird damit rund ein Drittel des Ergebnisses je Aktie. Die Familie bedient aus den Dividenden von Schaeffler und Continental ihre Schulden. Beim Umsatz kam Schaeffler 2016 um 1,2 (währungsbereinigt: 3,4)% auf 13,3 Mrd. Euro voran, das Betriebsergebnis (Ebit) kletterte weit überproportional um 11% auf 1,6 Mrd. Euro, was einer äußerst respektablen Marge von 11,7 (i. V. 10,6)% entspricht. Zurück geht der Ertragssprung ausschließlich auf das Geschäft mit der Autoindustrie; hier stieg die Marge vor Sondereffekten von 13,8 auf 14,4 % – ein Plus, das sich „so in die Zukunft nicht extrapolieren lässt", wie Vorstandschef Klaus Rosenfeld vorsorglich warnte. Vor allem in China expandierten die Herzogenauracher kräftig.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 9.3.2017: Bericht von Daniel Schauber auf Seite 11

sowie Interview mit Klaus Rosenfeld, CEO von Schaeffler, geführt von Walther Becker auf Seite 11

URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=26139&titel=Schaeffler-glaenzt-nach-Schuldenabbau-mit-Gewinnsprung



Termine des Tages

Donnerstag, 09.03.2017



Ergebnisse

Axel Springer: Bilanz-PK

Carrefour: Jahr

DMG Mori: Bilanz-PK

Hugo Boss: Bilanz-PK

LEG Immobilien: Jahr

Linde: Bilanz-PK

Lufthansa: Verkehrszahlen Februar

Merck KGaA: Bilanz-PK

Morphosys: Jahr mit Call

RTL Group: Bilanz-PK

Uniper: Bilanz-PK



Veranstaltungen

Internationaler Auto Salon, Genf (bis 19.3.)



Hauptversammlungen

Brain Biotech

Deutsche Konsum Reit-AG

LS Telcom



Sonstiges

Auf boersen-zeitung.de finden Sie in den Zusatzdiensten unter Audio/Video einen Link zur Liveübertragung des Conference Call von Morphosys (14 Uhr).

