Vorschau (18:44) Leitartikel: Im Schatten von Fukushima Als im März 1971 in Japan der erste Atomstrom floss, war dies ein stolzer Moment für die junge Wirtschaftsmacht im Fernen Osten. Mit eigenen Atomkraftwerken stieg Nippon endgültig in die Riege der führenden Industrienationen auf. Der erste Reaktor stammte von General Electric, der zweite und dritte wurde schon von Toshiba gebaut. Zusammen bildeten sie die Atomanlage Fukushima Daiichi. Genau diese drei Reaktoren wurden 40 Jahre später im März 2011 von einem 17 Meter hohen Tsunami überschwemmt und durch Kernschmelzen komplett zerstört. Wieder sechs Jahre später steht auch die damalige Bauherrin Toshiba kurz vor dem Ruin. Eine Abschreibung auf ihr Nukleargeschäft in den USA hat das Eigenkapital vernichtet. Der Mega-Unfall von Fukushima und nun der Fehltritt von Toshiba haben dem Ruf von Japans Atomindustrie schwer geschadet. In den chaotischen Tagen der Havarie fiel die mangelnde Kompetenz der Regierung international unangenehm auf. Man versäumte die Verteilung von Jodtabletten und schickte evakuierte AKW-Anwohner versehentlich in radioaktive Wolken hinein. Der Stromversorger Tepco weigerte sich wider besseres Wissen monatelang, das Wort Kernschmelze zu benutzen. Ähnlich schwache Managementfähigkeiten wurden nun Toshiba zum Verhängnis, weil der Expansionsdrang der US-Tochter Westinghouse nicht gebremst wurde.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 9.3.2017: Leitartikel von Martin Fritz auf Seite 8



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=26140&titel=Leitartikel:-Im-Schatten-von-Fukushima



Unternehmensbereich:Toshiba Corp. Übersicht Kurse / Charts Redaktionelle Berichte Research Ad-hoc Finanzanzeigen Aktionärsstruktur Directors’ Dealings Termine Wertpapiersuche Audio / Video



Termine des Tages

Donnerstag, 09.03.2017



Ergebnisse

Axel Springer: Bilanz-PK

Carrefour: Jahr

DMG Mori: Bilanz-PK

Hugo Boss: Bilanz-PK

LEG Immobilien: Jahr

Linde: Bilanz-PK

Lufthansa: Verkehrszahlen Februar

Merck KGaA: Bilanz-PK

Morphosys: Jahr mit Call

RTL Group: Bilanz-PK

Uniper: Bilanz-PK



Veranstaltungen

Internationaler Auto Salon, Genf (bis 19.3.)



Hauptversammlungen

Brain Biotech

Deutsche Konsum Reit-AG

LS Telcom



Sonstiges

Auf boersen-zeitung.de finden Sie in den Zusatzdiensten unter Audio/Video einen Link zur Liveübertragung des Conference Call von Morphosys (14 Uhr).

Auffinden Sie in den Zusatzdiensten untereinen Link zur Liveübertragung des Conference Call von(14 Uhr).





Anlagemagazin